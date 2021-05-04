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Земля «искупается» в потоках солнечного ветра

Ян Брацкий
09:31 04.05.2021
Скорость заряженных солнечных частиц превышает 500 километров в секунду.
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
© Фото: WikiImages, Pixabay
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Ученые призвали жителей Земли готовиться к удару «солнечного шторма». В эти дни планету бомбардируют заряженные частицы со скоростью 500 километров в секунду. Этого достаточно, уверяют астрономы, чтобы вывести из строя орбитальные спутники.

Потоки солнечного ветра вырываются из огромной дыры в экваториальной части светила. Земля находится на их пути и поэтому многие люди могут испытывать в эти дни недомогания и обострение хронических заболеваний.

Предыдущие исследования показали, что Солнце испускает подобные сильные вспышки каждые 25 лет, напоминает издание Express. Последняя похожая вспышка была зарегистрирована в 1989 году. Тогда без электричества остались тысячи жителей Канады.

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