Врач рассказала, как избежать приступов сезонной аллергии

Сейчас в России, как, впрочем, и на большей территории планеты, идет сезон цветения растений - красивый период, вызывающий восхищение и романтические чувства у многих людей. Но далеко не всем это время приносит радость. Некоторым, напротив, оно доставляет массу проблем и даже страданий. Речь идет об аллергиках.

Однако, и этой категории граждан не стоит отчаиваться, ведь существует ряд способов, если не избавиться от недуга, то максимально минимизировать его негативные последствия и наслаждаться вместе с другими прекрасным временем года, и об этих способах в беседе со «Звездой» рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Поллиноз - аллергия на пыльцу распыляемых ветром растений. Возникает вследствие нарушения иммунитета и выражается гипериммунной повышенной реакцией организма на аллергены... Аллергические заболевания проявляются разным образом: от аллергического ринита до бронхиальной астмы.... Чтобы уменьшить контакт с аллергенами нужно избегать пребывания в зоне цветущих растений, особенно если есть еще и ветреная погода. Также нужно носить одежду, закрывающую все участки тела, потому, что аллерген может проникать не только через органы дыхания, но и через кожу, и попадая на кожу может вызывать аллергические реакции в виде дерматита», - объяснила она.

Специалист также посоветовала аллергикам после возвращения из зоны цветения сразу принимать душ. Кроме того, она рекомендовала регулярно проводить влажную уборку в доме, а окна защищать москитными сетками, на которые нужно набрасывать влажную ткань.

«В сезон цветения лучше не использовать медицинские маски, которые мы привыкли носить в пандемию: ткань пропускает пыльцу, под маской скапливается большое количество пыльцы. Это провоцирует дополнительные приступы ринита, конъюнктивита, и может вызывать кашель, затрудненное дыхание. Нужно обратиться к врачу, чтобы была назначена соответствующая симптоматическая терапия... А вообще аллергические заболевания сейчас активно лечатся и от поллиноза можно избавиться навсегда», - заключила врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов рассказал «Звезде», как отличить сезонную аллергию от простуды.