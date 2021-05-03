Врач рассказал, как отличить сезонную аллергию от простуды

Аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов рассказал телеканалу «Звезда», как отличить сезонную аллергию от простуды. По его словам, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, есть ли зуд. При реакции на цветение он, как правило, бывает.

«Обычно не бывает подъема температуры. Если она и поднимается, то до 37,1-37,2 градуса. Как правило, это все протекает без температуры и без общего простудного состояния, то есть нет слабости, потливости. Обычно выделения из носа носят слизистый характер, то есть они либо прозрачные, либо белые, но не зеленые», - уточнил врач.

Кроме того, при аллергии нет боли в горле. По словам Якубова, преобладает зуд и слезоточивость.

«Соответственно, помогают антигистаминные средства. Если человек выпил таблетку антигистаминного и ему стало существенно лучше, вероятнее всего, это аллергия, а не простуда», - заключил специалист.

Также он рекомендовал при появлении подобных симптомов не затягивать с походом к врачу.