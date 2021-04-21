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Найден штамм коронавируса, устойчивый к антителам

Иван Линдеманн
10:56 21.04.2021
Специалисты утверждают, что новый штамм распространяется быстрее предыдущих вариантов. Кроме того, болезнь при такой мутации протекает тяжелее.
Найден штамм коронавируса, устойчивый к антителам
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Ученые Техасского университета A&M обнаружили новый неуязвимый штамм коронавируса. По их словам, данная мутация устойчива к антителам.

На сайте MedicalXpress сообщается, что пока что вариант BV-1 обнаружен только у одного пациента с симптомами легкой простуды. Причем положительные результаты были получены 5 марта и 25 марта. Это говорит о более продолжительной инфекции. Третий образец слюны, взятый у заболевшего молодого человека 9 апреля, уже не показал наличия вируса.

Специалисты утверждают, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих вариантов. Кроме того, болезнь при такой мутации протекает тяжелее.

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