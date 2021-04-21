Найден штамм коронавируса, устойчивый к антителам

Ученые Техасского университета A&M обнаружили новый неуязвимый штамм коронавируса. По их словам, данная мутация устойчива к антителам.

На сайте MedicalXpress сообщается, что пока что вариант BV-1 обнаружен только у одного пациента с симптомами легкой простуды. Причем положительные результаты были получены 5 марта и 25 марта. Это говорит о более продолжительной инфекции. Третий образец слюны, взятый у заболевшего молодого человека 9 апреля, уже не показал наличия вируса.

Специалисты утверждают, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих вариантов. Кроме того, болезнь при такой мутации протекает тяжелее.