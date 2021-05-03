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Названы сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом в РФ

Роман Захаров
09:42 03.05.2021
Сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, дающий возможность подписывать документы электронной подписью, заработает во второй половине текущего года.
Названы сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом в РФ
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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В пресс-службе Минцифры рассказали о сроках изменения порядка покупки и продажи подержанных автомобилей.

Ранее стало известно, что сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, который дает возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате, начнет работать с 1 мая 2021 года, но этого в итоге не произошло.

В ведомстве заявили, что сроки реализации проекта оформления договоров онлайн были перенесены, и, как ожидается, данный сервис начнет свою работу во втором полугодии.

«Позднее (июня 2021 года - прим. ред.) россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала Госуслуг, например, договора купли-продажи авто и совершать другие действия», - объяснили в Минцифры порталу Autonews.

Проект предполагает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Кроме того, пользователи портала Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией машины. Информация о сделке автоматически будет передаваться в ГИБДД.

Директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов, в свою очередь, в беседе с РИА Новости заявил, что механизм электронных договоров значительно сократит время на оформление договоров с транспортными средствами, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность проводимых сделок.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в кабмине планируют запустить шесть новых «суперсервисов» на портале «Госуслуги» в 2021 году

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