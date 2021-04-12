На портале «Госуслуги» добавят шесть новых сервисов

Правительство РФ планирует запустить шесть новых «суперсервисов» на портале «Госуслуги» в 2021 году, о сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Будут запущены сервисы: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн"», - объявил Чернышенко ТАСС.

На портале уже эффективно зарекомендовали себя сервисы, с помощью которых можно отправить заявление в электронной форме на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения («Поступление в вуз онлайн»), сообщить о возникновении прав на меры социальной поддержки («Социальная поддержка онлайн»), проследить за ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство («Цифровое исполнительное производство»).

На госуслугах также работают сервисы «Пенсия онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

В третьем квартале 2021 года будет запущена работать новая версия сайта «Госуслуги», в которой поменяется формат взаимодействия портала с пользователями.