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Эксперты рассказали, как отмена авиасообщения с Турцией повлияла на отпускные планы россиян

Ян Брацкий
08:33 03.05.2021
Исследование проводилось с 19 по 25 апреля среди 2307 работающих сотрудников российских компаний.
Эксперты рассказали, как отмена авиасообщения с Турцией повлияла на отпускные планы россиян
© Фото: ThePixelman, Pixabay
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Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян. Около половины из них готовы отправиться в путешествие по России. Согласно исследованию одного из сервисов по трудоустройству, у большинства отдыхающих основной отпуск составляет 28 дней. Исключение составляют педагоги, сотрудники сферы продаж и прочие категории специалистов.

При этом, более половины (55%) из них удовлетворены количеством отпускных дней, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. А вот 42% опрошенных считают это количество дней недостаточным. Больше всего таких сотрудников заняты в сферах медицины и фармацевтики.

Для 3% россиян вопрос отпуска в этом году уже не актуален, так как они потратили все причитающиеся им дни, отмечают исследователи. Каждый третий израсходовал отпуск частично, а большинство (64%) и вовсе не брали отпуск в этом году.

Чаще всего сотрудники брали законный тайм-аут на работе в связи с бытовыми делами. Таких набралось 45%. Еще 33% просто отдыхали дома и лишь 26% путешествовали по России. За границу успели слетать только 7% опрошенных. Наиболее популярными для отдыха остаются летние месяцы и сентябрь.

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