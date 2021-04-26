Отдыхающим на российских курортах гражданам предложили продлить отпуск

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой продлить отпуск россиянам, выбирающим местом отдыха отечественные курорты. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

По его словам, во время отдыха за рубежом граждане оставляют миллиарды рублей, тем самым спонсируя иностранную туристическую инфраструктуру. Однако эти деньги могли бы стать финансовым источником для развития отечественных курортов.

«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней», - пишет RT со ссылкой на копию письма Хамзаева.

Главным условием для продления отпуска он предлагает сделать приобретение турпутевки или оплату гостиницы на одном из российских курортов на срок от десяти суток.