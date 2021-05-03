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В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

Роман Захаров
08:31 03.05.2021
Специалист ведомства сообщил, в каких случаях родителям ребенка стоит незамедлительно обратиться к врачу.
В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая не спадает более трех дней, а также сыпь, то родителям стоит насторожиться и обратиться к врачу, поскольку данные симптомы могут говорить о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома - тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма», - объяснил Горелов в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что появление сыпи может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, по словам медика, вопреки стереотипам, не является симптомом, который требует повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, нужно.

В заключение Горелов сообщил, в большинстве случаев COVID-19 у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми: анализ данных за 12 месяцев показал, что тяжелое течение заболевания наблюдалось только у 0,2% детей.

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