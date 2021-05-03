Эксперты назвали рецепт от спама

Более половины всех сообщений на телефон и электронную почту приходятся на спам. К таким выводам пришли эксперты в области информационной безопасности. Нежелательные сообщения рассылаются всеми возможными способами и иногда чреваты большими проблемами для получателей.

И дело не столько в назойливости подобных рекламных предложений, а в том, что за ними часто стоят мошенники, целью которых является похищение личных данных пользователей. Тем не менее, снизить количество спама и защитить свой гаджет от попыток взлома и «заражения» можно, уверены эксперты.

Для этого необходимо запомнить, что электронные письма с незнакомых адресов открывать нельзя, стоит обзавестись надежным почтовым сервисом и сложным паролем, пишет РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов. Кроме того, вести телефонные разговоры с «представителями» банков, юридических фирм и даже сотрудников правоохранительных органов, если вы к ним не обращались - не стоит, добавляют специалисты.

Подписка на рассылки и уведомления или согласие на передачу электронного адреса в третьи руки без ведома пользователя однозначно приведет к увеличению доли спама, предупреждают они.