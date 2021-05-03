Пушилин заявил о нежелании Зеленского идти на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выступали с инициативой о прямых переговорах с руководством Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил ее глава Денис Пушилин. При этом он отметил, что готов к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации», - отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее украинский президент предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Кремле данное предложение оценили и призвали официальный Киев для начала встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Что касается обсуждения двусторонних отношений, то Путин заявил о готовности принять украинского коллегу в Москве в любое удобное для него время.