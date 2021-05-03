Золотой салют и всеобщее ликование: как в Петербурге отметили досрочную победу «Зенита» в чемпионате России

Санкт-Петербургский «Зенит» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче РПЛ и досрочно стал чемпионом России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах. Встреча на «Газпром-арене» завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу хозяев поля.

По завершении игры стадион «сине-бело-голубых» озарился вспышками золотого фейерверка под бессмертный хит группы Queen.

Артем Дзюба стал автором дубля в ворота «железнодорожников» в этот вечер. После, капитан «Зенита» вышел на церемонию награждения в костюме Дедпула - персонажа из известного комикса.

Золото соревнования чемпионы отметили со своими болельщиками: футболисты совершили обязательный круг почета, подойдя, в первую очередь, к фанатскому сектору, на котором за игрой традиционно наблюдают самые преданные поклонники.

Эта победа «Зенита» стала седьмой в чемпионатах России по футболу и шестой досрочной. Но впервые команда завоевывает медали на новом домашнем стадионе.

О победе «сине-бело-голубых» в Петербурге вечером 2 мая, кажется, узнали, даже те, кто вовсе не интересуется футболом. Не только внутри, но и снаружи стадион триумфаторов покрылся золотом, а небо над Финским озарил настоящий чемпионский салют.