Весенняя простуда на фоне пандемии коронавирусной инфекции может закончиться плачевными последствиями. Об этом предупредил специалист по биологической защите Георгий Фролов.

«Сейчас коронавирус протекает почти без симптомов. Люди болеют, признаки ковида чуть заметные, пациенты не придают этому значения. Когда возникает температура и прочие признаки, инфекция опускается в легкие и уже необходимо стационарное лечение», - рассказала в беседе со «Звездой» Фролов.

Маскирующийся под сезонную простуду коронавирус поражает нервную систему, что чревато серьезными проблемами для всего оргазма, добавил эксперт.

«Нарушается сон, режим отдыха и восстановления, возникают тахикардия и головные боли. На почве ослабленной иммунной системы прогрессируют хронические болезни. Люди погибают от тех заболеваний, которые у них есть», - отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, наблюдается рост числа заболевших, но общую картину нельзя назвать критической.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует воспользоваться длинными выходными и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По ее словам, в России сейчас наблюдается стабильная стадия COVID-19, критических значений заболеваемости не зафиксировано.