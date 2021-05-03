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Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии

Роман Захаров
06:32 03.05.2021
Эксперт рассказал, представителям каких профессий нужно уже сейчас задуматься, чем они будут заниматься в скором времени.
Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В ближайшие десять лет с рынка труда могут исчезнуть такие профессии, как водитель общественного транспорта или машинист метро. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы», - объяснил эксперт свою позицию в беседе с «Российской газетой».

При этом он подчеркнул, что представителям данных профессий нужно уже сейчас думать, чем они будут заниматься, если их место займет электроника.

В качестве примера Сафонов привел экипаж самолета: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно лишь двоих специалистов, и не исключено, что уже в скором времени пилотировать воздушное судно сможет всего один человек.

Проректор Финансового университета также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, однако ее специфика значительно изменится.

«Ведь бухгалтер - это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», - уверен Александр Сафонов.

Кроме того, по мнению эксперта, специальные компьютерные программы не смогут заменить работу бухгалтера, поскольку «финансы - это очень личное».

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