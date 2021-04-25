Юрист рассказал, как получить двойной оклад за работу

Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал, какие категории граждан и при каких условиях могут рассчитывать на получение двойного оклада. Он отметил, что такое право есть у тех, кто работает сверх нормы, сверх обычного графика или расписания смен.

Эксперт подчеркнул, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая россияне получат в размере установленного им оклада.

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях. При использовании схемы оплаты „оклад+сдельно“ работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает», - сказал он в интервью «Российской газете».

Для сотрудников, чьи организации работают непрерывно, указанные дни будут рабочими. Никаких прибавок к зарплате у них не будет.

Напомним, что в этом году Владимир Путин принял решение сделать выходным весь период с 1 по 10 мая включительно. Это произошло после консультаций с Роспотребнадзором в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья россиян.