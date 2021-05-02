Беседа с Путиным: почему Зеленский мечтает назначить встречу с президентом РФ

По улицам города-героя Киева, пережившего Бабий Яр, маршируют последователи дивизии Ваффен СС «Галичина»*. Если раньше бандеровцы-коллаборанты вскидывали руки только во Львове – теперь идут маршем по столице. Маршируют напротив администрации президента, Верховной Рады и Кабмина.

У украинских националистов на этой неделе праздник – в 1943 была создана дивизия СС «Галичина». По оккупированному Львову шагают юноши и девушки в вышивках и приветствуют немецких хозяев. Решением Нюрнбергского трибунала дивизии СС «Галичина», состоявшая из украинских добровольцев - была признана преступной.

И вот спустя почти восемь десятилетий в городе, где нацисты расстреляли свыше 150 тысяч человек, над Майданом вывешена огромная фотография украинских бойцов СС в немецкой форме и призывы дойти до Москвы.

Украинские власти любят открещиваться от маршей националистов - мол, это инициатива отдельных партий. Только вот шествие последователей дивизии СС «Галичина» было согласовано с киевским мэром Виталием Кличко, а участников охраняла полиция. Лишь один пожилой киевлянин решился вступить в спор с поклонниками Ваффен СС, но на него тут же набросились и радикалы и полиция.

«Это не украинская дивизия, а дивизия которая давала присягу Гитлеру!», возмущается житель Киева Александр Мачаев.

Хоть как-то противостоять националистам пытаются депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь». К трибуне Рады они вышли с портретами своих дедов, которые воевали в Великой Отечественной на стороне СССР.

«В этот день мы должны задуматься, каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, как так могло произойти, что на улицах наших городов шагают поклонники эсэсовских дивизий? Как так получилось, что в стране, которая сделала наибольший вклад в победу советской армии, сносят памятники героям освободителям, а воздвигают монументы убийцам, которые предали Украину?», - заявляет депутат ВРУ от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь!» Вадим Рабинович.

И правда, стоит ли удивляться что по центру Киева маршируют поклонники Ваффен СС, если Зеленский заканчивает свои обращения бандеровским приветствием - «Слава Украине».

В своей речи неделю назад президент Украины предложил российскому лидеру встретиться в любой точке Донбасса. И началось. Зеленский будто снимается в сериале - «Хочу встретиться с Путиным».

«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента», - сообщил Зеленский.

Пока Зеленский говорил, многие обратили внимание что он стал выглядеть поникшим и уставшим. Он морщился так, будто съел лимон. Может пытался показать радикалам, что ему неприятна даже сама мысль о встрече с Путиным. Но и отказываться от нее он не собирается. В интервью газете La Repubblica Зеленский обозначил новое идеальное место для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе - Ватикан.

«Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта», - считает украинский лидер.

И как тут не вспомнить номер Зеленского семилетней давности из Квартала-95.

«Папа, он живет в Ватикане - государство в государстве – Донецк что-ли?», - говорит артист Зеленский.

Но похоже, что столицу католического мира Зеленский выбрал совсем не случайно. Эксперты говорят – папский престол в качестве посредника не так уж и миролюбив.

«Управляемая Ватиканом униатская греко-католическая церковь с 7 марта 2014 года собрала до начала июля 100 тысяч долларов на закупку вооружения для украинской армии. Греко-католики и римо-католики, и капелланы, которые готовятся нашими натовскими партнерами, чтобы поддерживать украинскую армию в конфликте на Донбассе», - считает украинский политолог Андрей Мишин.

И тут новый поворот в сериале про встречу с Путиным – офис украинского лидера фонтанирует идеями, где еще могут увидеться президенты - географию расширили до Иерусалима и Вены. Даже экс-премьер министр Арсений Яценюк не выдержал - Зеленскому глобус подарили? И что будет дальше - Мекка, Тибет, Марианская впадина или МКС?

«Может, вы сначала свою повестку дня нам расскажете, о чем вы хотите говорить, а не места, где собираетесь встречаться? А то, смотрю, они географию изучили. То Иерусалим, то Вена, то Рим», - возмущается экс-премьер Украины.

И правда – несложно догадаться, какой прием после встречи с Путиным Зеленскому устроят радикалы, с которыми он так настойчиво и безуспешно пытается заигрывать.

«Он поехать не может, но он и не может сказать: "Нет, ну я не могу". Он теперь начнет рассказывать, что давайте теперь туда, сюда. Он рассчитывает на что? Будто он диктует условия Путину. Он вроде как диктует - нет, не хочу в Москву, поехали в Вену. Нет не в Вену, а давайте-ка на Луне. А давайте на Марсе. То есть он будет сейчас придумывать максимум невозможных мест встречи, для того, чтобы эта встреча не произошла», - считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Политические репризы Зеленского иронично прокомментировал и экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Навыки "конкурса капитанов", Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переигрывает КВН», - иронизирует Порошенко.

А пока в Киеве судорожно изучают глобус – Москва никаких «конкретных предложений» по вероятному месту встречи до сих пор не получала.

«В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего. Возможно, президент Зеленский принимает самоличные решения и быстро их формулирует», - отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция же нашей страны остается неизменной - проблему Донбасса президент Украины должен решать непосредственно с главами ДНР и ЛНР. А если говорить о российско-украинских отношениях - Владимир Путин уже обозначил ряд вопросов - ущемление русскоязычных и положение православных верующих на Украине - то добро пожаловать в Москву. Но Зеленский поспешил заверить – русских в Незалежной никто не притесняет.

«Я специально вам отвечу на русском языке. По поводу языка – это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой̆ проблемы», - заявляет Зеленский.

Президент Украины видимо забыл и про скандальный закон о языке и про существование украинского «мовного шпрехенфюрера». Тарас Креминь на днях отчитался о проделанной работе - меньше чем за год в Незалежной закрыли почти три сотни русских школ. Видимо, не замечает Зеленский и регулярные нападения радикалов на приходы Московского патриархата. А сам предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата раскольник Филарет вообще призывает воевать с Донбассом «до последней капли крови».

«Нет никаких сомнений, что Донбасс будет освобожден. Потому что правда на нашей стороне. Это украинская земля. А мы должны защищать свою землю. И поем: "Душу и тело мы положим за нашу свободу"», - заяви Филарет.

Но почему вдруг Зеленский с такой маниакальной навязчивостью рассказывает как он ищет встречи с российским лидером? Возможно, ответ на этот вопрос нужно искать по ту сторону океана – в вашингтонском обкоме.

«Зеленский не сам все это придумал. Люди, которые ему советуют - ну тут три варианта: или послица США нынешняя, или MI6 или непосредственно центр стратегического планирования НАТО», - отмечает Мишин.

Может поэтому Госсекретарь США Энтони Блинкен так торопится в Киев. Чтобы рассказать подопечным, как они должны себя вести - высокий гость прилетит на Украину уже на следующей неделе. А на днях администрация Байдена единогласно утвердили на посту замгоссекретаря США по политическим вопросам ту самую кормившую Майдан печеньками Викторию Нуланд. Примечательно, что нынешняя администрация Белого дома обещала больше не вмешиваться в дела других стран. И теперь один из ключевых постов во внешнеполитическом ведомстве займет человек, ставший, по сути, символом цветных революций. От этих новостей Зеленский похоже совсем осмелел – предложил привлечь к переговорам в нормандском формате более мощных игроков – таких как США, Канада и Великобритания. И заявил - Минские соглашения надо обновить.

«Я неоднократно говорил, что Минск должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», - заявляет Зеленский.

То что предложение изменить, а то и вовсе отменить Минские соглашения теперь звучит из уст главы государства - в Москве назвали «тревожным сигналом».

«Чего стоят заявления Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову. Сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий. Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», - заявляет глава российского МИД.

Но если Донбассу семь лет назад хватило сил – хоть и ценой огромных потерь – отстоять свое право говорить по-русски и защититься от произвола украинских нацистов, то одесситам повезло меньше. Чтобы запугать город-герой, 2 мая 2014 радикалы устроили бойню в Доме Профсоюзов. За эти годы расследование не сдвинулось с мертвой точки. А сегодня, когда одесситы несли цветы в память о сожженных заживо в Доме профсоюзов, националисты устроили свое шествие по улицам Одессы.

Но откуда на Украине столько радикально настроенных молодых людей? Советник министра обороны России Андрей Ильницкий – объясняет, что это результат «ментальных войн», которые Запад развязал против нашей страны. Там избегают прямой военной конфронтации с нами - и используют Украину как разменную монету в информационно-гибридной войне. Главная задача таких кибер-войн – разрушить основы общества, а потому бьют в первую очередь по молодым неокрепшим умам.

«На той же Украине в результате системной работы по перезагрузке мировоззрения, через "обнуление и переписывание истории", молодежь практически поголовно превратили в русофобов неонацистского толка. А мы продолжаем удивляться, почему это люди, которые говорят на одном с нами языке, вдруг стали нам врагами», - заявил , советник Министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Украинские радикалы не раз предпринимали попытки устроить и провокации на территории нашей страны. К счастью - безуспешно. На этой неделе ФСБ задержала сторонников украинского неонацистского сообщества сразу в 9 городах России. У экстремистов изъяли нацистские материалы и инструкции по изготовлению самодельных бомб. Координировал их деятельность украинец Егор Краснов. Его подчиненные готовили взрывы и вооруженные нападения на территории нашей страны. Но нашим спецслужбам удалось их обезвредить.

*Дивизия СС «Галичина» - запрещенная в РФ организация