Вертолеты и более 100 пожарных: в Курганской области ликвидировали крупный пожар

В Курганской области ликвидировали крупные лесные пожары. Во время их тушения были задействованы 111 человек и 45 единиц техники, в том числе авиация МЧС России. Кроме того, на территорию Зауралья на период майских праздников для оказания помощи в ликвидации пожаров прибыл вертолет МИ-8.

С помощью водосливного устройства на участки интенсивного горения экипажем вертолета было сброшено 100 тонн воды. Кроме того, проезд на шоссе Тюнина, ранее перекрытый из-за сильного задымления и плохой видимости, открыли.

Ранее сообщалось, что огонь охватил семь жилых домов в Кургане. Общая площадь возгорания составляла 1700 квадратных метров.

В пожаре оказались частные жилые дома и сопутствующие постройки. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.