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Опубликованы кадры загоревшегося поселка в Кургане

Егор Левин
16:20 01.05.2021
На данный момент в тушении участвуют 14 единиц техники и более 50 человек.
© Видео: kurgan.official, Instagram © Фото: Glory 45RUS, Youtube
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Огонь охватил семь жилых домов в Кургане. Общая площадь возгорания на данный момент составляет 1700 квадратных метров.

В пожаре оказались частные жилые дома и сопутствующие постройки. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

В видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что площадь пожара велика, огонь и дым видны с разных направлений от поселения. На момент прибытия первых пожарных дома уже горели.

На данный момент в тушении участвуют 14 единиц техники и более 50 человек. Причина возгорания неизвестна.

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