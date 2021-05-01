Опубликованы кадры загоревшегося поселка в Кургане

Огонь охватил семь жилых домов в Кургане. Общая площадь возгорания на данный момент составляет 1700 квадратных метров.

В пожаре оказались частные жилые дома и сопутствующие постройки. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

В видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что площадь пожара велика, огонь и дым видны с разных направлений от поселения. На момент прибытия первых пожарных дома уже горели.

На данный момент в тушении участвуют 14 единиц техники и более 50 человек. Причина возгорания неизвестна.