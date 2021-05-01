Опубликованы кадры загоревшегося поселка в Кургане
На данный момент в тушении участвуют 14 единиц техники и более 50 человек.
© Видео: kurgan.official, Instagram © Фото: Glory 45RUS, Youtube
Огонь охватил семь жилых домов в Кургане. Общая площадь возгорания на данный момент составляет 1700 квадратных метров.
В пожаре оказались частные жилые дома и сопутствующие постройки. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.
В видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что площадь пожара велика, огонь и дым видны с разных направлений от поселения. На момент прибытия первых пожарных дома уже горели.
На данный момент в тушении участвуют 14 единиц техники и более 50 человек. Причина возгорания неизвестна.