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В МВД РФ стали выявлять серийные киберпреступления при помощи специальной программы

Олеся Степакова
05:22 03.05.2021
За год использования программы «Дистанционное мошенничество» удалось выявить более 324 тысяч признаков подобных серийных правонарушений.
В МВД РФ стали выявлять серийные киберпреступления при помощи специальной программы
© Фото: pixabay.com
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В МВД России при помощи программы «Дистанционное мошенничество» стали выявлять серийные мошенничества, совершенные дистанционным способом.

«Благодаря эффективности использования подсистемы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тысяч признаков серийных преступлений», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Данная программа позволяет осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ сведений, которые собираются в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных дистанционным способом, уточнили в МВД РФ. Она также фиксирует необходимые сведения, начиная с момента регистрации сообщения о подобных преступлениях.

Ранее в ведомстве сообщили, что к концу 2021 года в России будет запущен сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который сможет предупреждать граждан о звонках мошенников. Такой звонок можно будет заблокировать.

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