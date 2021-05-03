Врач рассказал, как распознать тяжелое течение коронавируса у ребенка

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что родители должны насторожиться и обратиться к специалисту, если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней и сыпь. Данные симптомы могут свидетельствовать о COVID-19, который переходит в тяжелую форму.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», - отметил Горелов, передает РИА Новости.

По словам врача, у ребенка может быть мультивоспалительный синдром. Это тяжелое состояние, при котором поражается сразу несколько систем организма.

Дркгим настораживающим признаком служит сыпь. Она может говорить о присоединении синдрома Кавасаки.

Ранее сообщалось, что ученые установили витамины, помогающие избежать тяжелого течения коронавируса. В частности, каждый вечер рекомендуется принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.