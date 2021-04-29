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Ученые установили витамины, помогающие избежать тяжелого течения коронавируса

Светлана Головина
06:40 29.04.2021
Специалисты назвали группы и дозировки витаминов, которые помогут избежать тяжелых последствий от заражения COVID-19.
Ученые установили витамины, помогающие избежать тяжелого течения коронавируса
© Фото: Fadel Dawood dpa Globallookpress
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Для того, чтобы сократить риск тяжелого течения коронавируса нужно принимать витамины С и D, мелатонин, а также цинк. Об этом рассказал член научно-технического комитета по COVID-19 при региональном правительстве Сицилии Сальваторе Коррао.

На протяжении полугода группа итальянских ученых, в числе которых специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии анализировали и систематизировали имеющиеся данные о воздействии данных витаминов на организм человека. В результате этого им удалось определить дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект.

«Ежедневно нужно принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты, которая является хорошим антиоксидантом. Витамин D можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50 000 МЕ вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок», - пояснил Коррао.

Кроме того, каждый вечер рекомендуется принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина. Однако следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость, из-за чего для некоторых категорий пациентов есть противопоказания.  

«Прием примерно 50 миллиграммов чистого цинка в день сильно поможет иммунной системе бороться с вирусами. Этот микроэлемент имеет свойство постепенно накапливаться в организме, поэтому после трех месяцев мы рекомендуем снизить ежедневную дозу до 25 миллиграммов», - цитирует РИА Новости профессора.

Коррао отметил, прием  витаминов введет к снижению концентрации С-реактивного белка, повышение которого является индикатором воспаления и характерно для коронавируса. Для эффективности принимать в указанной дозировке их нужно в течение продолжительного времени.

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