Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Есть погибший: в центре Москвы загорелось здание начала XX века

Виктория Ивашечкина
02:07 03.05.2021
По последним данным, на месте происшествия продолжается эвакуация и спасение людей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В результате пожара в квартире, расположенной в жилом доме 1917 года в центре Москвы, погиб один человек. По последним данным МЧС, девять человек были спасены, их осматривают медики.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с первого и второго этажей спасены девять человек», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что сейчас происходит эвакуация и спасение людей. Пожарные используют автолестницы. На месте происшествия находятся кареты «скорой помощи».

Причины и площадь пожара устанавливаются. Дом, в котором вспыхнул огонь, построен в 1917 году, имеет деревянные перекрытия.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло возгорание квартиры в жилом доме на Багратионовском проезде. По данным МЧС, помещение покинули три человека, из них один ребенок

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:33 Армия
Видео
Перетягивание каната и футбол: на российской авиабазе в Сирии прошел спортивный праздник
20:55 Спорт
«Зенит» стал чемпионом России в третий раз
19:52 В стране и мире
статья
Беседа с Путиным: почему Зеленский мечтает назначить встречу с президентом РФ
19:34 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из суда по делу смертельного ДТП в Ставрополье
18:53 В стране и мире
РФ проведет неформальное заседание Совбеза ООН по трагедии в Одессе
Популярное
Популярное
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Комбатаг для «Калашникова»: опубликованы кадры ночной битвы с обновленными АК-12
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.