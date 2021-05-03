Есть погибший: в центре Москвы загорелось здание начала XX века

В результате пожара в квартире, расположенной в жилом доме 1917 года в центре Москвы, погиб один человек. По последним данным МЧС, девять человек были спасены, их осматривают медики.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с первого и второго этажей спасены девять человек», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что сейчас происходит эвакуация и спасение людей. Пожарные используют автолестницы. На месте происшествия находятся кареты «скорой помощи».

Причины и площадь пожара устанавливаются. Дом, в котором вспыхнул огонь, построен в 1917 году, имеет деревянные перекрытия.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло возгорание квартиры в жилом доме на Багратионовском проезде. По данным МЧС, помещение покинули три человека, из них один ребенок