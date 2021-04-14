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В Москве горит квартира в жилом доме на Багратионовском проезде

Алексей Курильченко
19:16 14.04.2021
В жилом доме на Багратионовском проезде горит квартира, площадь пожара 10 «квадратов».
В Москве горит квартира в жилом доме на Багратионовском проезде
© Фото: moscow.mchs.gov.ru
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В Москве произошло возгорание квартиры в жилом доме на Багратионовском проезде. По данным МЧС, помещение покинули три человека, из них один ребенок.

«В 18 55 пожар был локализован на площади 10 кв. метров. Проводится дальнейшая разведка Открытое горение сбито», - говорится в сообщении на сайте столичного управления МЧС.

Отмечается, что с выше расположенных этажей спасено шесть человек.

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