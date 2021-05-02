Россия разгромила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею
Россия обыграла Чехию на юниорском ЧМ по хоккею.
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В матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею среди юниоров российские хоккеисты обыграли чехов. Матч завершился со счетом 11:1.
Матвей Мичков оформил хет-трик, Прохор Полтапов и Федор Свечков забросили по две шайбы. Также забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Данила Юров. От соперников единственную шайбу забросил Якуб Кос.
Россияне первые в турнирной таблице своей подгруппы. Всего у нашей команды девять очков в четырех матчах.
Ранее российские спортсмены одержали крупную победу над Германией на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Благодаря выигранному со счетом 6:1 матчу, команда оказалась в четвертьфинале турнира.