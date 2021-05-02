Россия разгромила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею

В матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею среди юниоров российские хоккеисты обыграли чехов. Матч завершился со счетом 11:1.

Матвей Мичков оформил хет-трик, Прохор Полтапов и Федор Свечков забросили по две шайбы. Также забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Данила Юров. От соперников единственную шайбу забросил Якуб Кос.

Россияне первые в турнирной таблице своей подгруппы. Всего у нашей команды девять очков в четырех матчах.

Ранее российские спортсмены одержали крупную победу над Германией на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Благодаря выигранному со счетом 6:1 матчу, команда оказалась в четвертьфинале турнира.