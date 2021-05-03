В Симферополе прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы

В Симферополе состоялась первая репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Тренировка прошла вечером в понедельник, 3 мая.

По центральному проспекту столицы Крыма прошли колонны военной техники и парадные расчеты. Среди техники - ЗРК С-400, бронетранспортеры и системы залпового огня «Град».

Следующие репетиции в Симферополе пройдут пятого и седьмого мая. В эти дни вечером в городе будет также перекрыто движение по проспекту Кирова и ближайшим улицам.

Тренировки и репетиции в преддверии Дня Победы идут по всей стране. Ранее Министерство обороны России опубликовало расписание торжественных мероприятий 9 мая. На сайте оборонного ведомства открылся соответствующий раздел со всей необходимой информацией о проведении праздничных мероприятий в честь Дня Победы.