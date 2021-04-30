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«Великий праздник народа-героя»: Минобороны опубликовало расписание торжественных мероприятий 9 мая

Алексей Курильченко
22:41 30.04.2021
На сайте оборонного ведомства открылся раздел со всей необходимой информацией о проведении праздничных мероприятий в честь Дня Победы.
«Великий праздник народа-героя»: Минобороны опубликовало расписание торжественных мероприятий 9 мая
© Фото: Минобороны РФ
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На сайте Министерства обороны России открылся раздел о проведении в городах страны праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В разделе представлена подробная информация о военных парадах в городах России, а также – о времени и местах проведения праздничных салютов и фейерверков в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне советского народа 1941-1945 годов.

Также размещена детальная инфографика, дающая представление о численности личного состава и техники на военных парадах в честь Победы.

Пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной технике, а также местах и времени проведения праздничных артиллерийских салютов и фейерверков, которые 9 мая прогремят по всей стране.

© Минобороны РФ

Артиллерийские салюты и праздничные фейерверки порадуют жителей Калининграда, Новосибирска, Севастополя, Мурманска, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Волгограда и 12-ти других городов.

Всего в военных парадах в городах страны примут участие более 60 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 1,8 тысяч единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также около 300 самолетов и вертолетов.

© Минобороны РФ

Ранее в Москве прошла первая масштабная ночная репетиция Парада Победы. Торжественным маршем по Красной площади прошли представители всех видов и родов войск, кадеты, суворовцы и нахимовцы, а также юнармейцы и сотрудники силовых ведомств - всего 37 парадных расчетов.

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