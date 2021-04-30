«Великий праздник народа-героя»: Минобороны опубликовало расписание торжественных мероприятий 9 мая

На сайте Министерства обороны России открылся раздел о проведении в городах страны праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В разделе представлена подробная информация о военных парадах в городах России, а также – о времени и местах проведения праздничных салютов и фейерверков в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне советского народа 1941-1945 годов.

Также размещена детальная инфографика, дающая представление о численности личного состава и техники на военных парадах в честь Победы.

Пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной технике, а также местах и времени проведения праздничных артиллерийских салютов и фейерверков, которые 9 мая прогремят по всей стране.