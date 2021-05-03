Глава МИД Великобритании допустил улучшение отношений РФ и НАТО

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сделал прогноз о будущем отношений России и стран НАТО. По словам Рааба, будущее будет зависеть от поведения Москвы, и позитивные изменения не исключены.

«Двери для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение», - сказал глава МИД Великобритании.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Великобритании в адрес России, а том числе на те, о которых упоминал Рааб. Как отметила Захарова, Соединенное Королевство обвиняет Россию в собственных грехах.

Также представитель МИД РФ процитировала святого Антония, напомнив его высказывание о девяти больных и одном здоровом.

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого. "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы""», - отметила Захарова.

В марте посольство РФ сделало представление МИД Великобритании в связи с программами влияния на русскоязычное медиапространство. В сообщении отмечалось, что реакция британской стороны была неконструктивной.