Захарова: Британия обвиняет Россию в собственных грехах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания обвиняет Россию в собственных грехах. Также она процитировала высказывание святого Антония в ответ на заявления главы МИД Доминика Рааба.

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», - отметила Захарова в эфире радио «Говорит Москва».

По словам официального представителя МИД РФ, сегодня «впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны обвиняют в собственных грехах нашу страну».

В марте российское посольство сделало представление МИД Великобритании в связи с программами влияния на русскоязычное медиапространство. В сообщении российской дипмиссии отмечалось, что реакция британской стороны была неконструктивной. Российская сторона планирует регулярно напоминать Лондону о необходимости ответить на вопросы РФ.