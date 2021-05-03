Российские телебашни включили подсветку в поддержку «Бессмертного полка»

Российские телебашни в понедельник, 3 мая, включили праздничную подсветку в поддержку акции «Бессмертный полк». На медиафасадах Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный шествию.

Как сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), праздничная подсветка включена на телебашнях в Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Ростове-на-Дону, Сочи, Костроме и других городах.

«На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто"», - цитирует сообщение РТРС РИА Новости.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн в воскресенье, 9 мая, в 15.00 по мск. Традиционное шествие также может состояться - в случае улучшения эпидемиологической обстановки его проведут 24 июня.