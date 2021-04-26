«Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате
Традиционное шествие в случае улучшения эпидемиологической обстановки проведут 24 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Акция «Бессмертный полк» состоится 9 Мая, но в онлайн-формате. Об этом рассказали организаторы движения.
Мероприятие пройдет во всех регионах страны, а также за рубежом и стартует ровно в 15.00 по местному времени. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.
Принять участие просто: достаточно зарегистрироваться на сайте или в специальных группах в соцсетях, ввести имя и годы жизни героя, а также загрузить его фото. При этом традиционное шествие также может состояться - в случае улучшения эпидемиологической обстановки его проведут 24 июня.