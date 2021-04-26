«Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» состоится 9 Мая, но в онлайн-формате. Об этом рассказали организаторы движения.

Мероприятие пройдет во всех регионах страны, а также за рубежом и стартует ровно в 15.00 по местному времени. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.

Принять участие просто: достаточно зарегистрироваться на сайте или в специальных группах в соцсетях, ввести имя и годы жизни героя, а также загрузить его фото. При этом традиционное шествие также может состояться - в случае улучшения эпидемиологической обстановки его проведут 24 июня.