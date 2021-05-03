В Венесуэлу прибыл первый после пандемии пассажирский рейс из Москвы

Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение. Как сообщил министр туризма республики Али Падрон, сегодня в столицу Венесуэлы прибыл первый пассажирский борт из Москвы.

Рейс компании Conviasa следовал по маршруту Каракас – Москва. На борту находились 90 пассажиров, в том числе журналисты, блогеры и инвесторы. Рейсы упомянутой компании могут использоваться и для коммерческих целей, для перевозки товаров между странами.

Ранее стало известно, что РФ возобновила регулярное авиационное сообщение с несколькими государствами. В их числе Германия, Шри-Ланка, Сирия, Узбекистан и Таджикистан. Для международных рейсов открылись 13 российских международных аэропортов, которые с начала пандемии были закрыты для выезда за рубеж.