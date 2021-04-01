Россия возобновила авиасообщение еще с шестью странами

Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с шестью государствами.

Это Германия, Венесуэла, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Для международных рейсов сегодня открываются 13 российских аэропортов, которые с начала пандемии были закрыты для выезда за рубеж. В частности, вылететь за границу можно будет из Саратова, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Краснодара и Сочи.

Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, российских туристов готова принимать Хорватия - въезд открыт для всех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Свои границы открывает и Кипр. Россияне смогут приезжать на остров без последующего двухнедельного карантина. Достаточно лишь сдать тест и доказать отсутствие новой коронавирусной инфекции. Однако регулярное авиасообщение с Хорватией и Кипром Россия пока не возобновила.