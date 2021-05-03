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Диетолог раскрыла секреты правильного выбора консервов

Олеся Степакова
06:03 03.05.2021
По словам специалиста, при выборе консервов необходимо обращать внимание на состав – на этикетке, на первом месте должен быть указан тот продукт, который вы покупаете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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В первую очередь, если человек следить за своим весом и калорийностью продуктов, то нужно выбирать консервы в собственном соку. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

«Масло – самый энергетически плотный, энергетически емкий продукт. Мы на 100 миллилитров имеем 90 граммов жиров. Один грамм жира дает 9 килокалорий. Соответственно, 100 миллилитров масла сразу же дадут вам уже 900 килокалорий. Поэтому в собственном соку ( консервы – Прим.ред.) – более выгодный вариант, который можно добавить и в салаты, взять с собой на природу в качестве закуски», – уточнила специалист.

По словам диетолога, при выборе консервов стоит обязательно обращать внимание на состав. На этикетке, на первом месте должен быть указан тот продукт, который вы покупаете, уточнила Деккер.

«Если вы берете тунец в собственном соку, то в составе должен быть тунец на первом месте, а не вода. После того, как вы убедились, что тот продукт, который вы покупаете, стоит на первом месте в составе, после этого стоит только вода, специи и соль, и больше ничего», – рассказала диетолог.

Подобного состава достаточно для того, чтобы надолго сохранить продукт, отметила Ольга Деккер, так как консервы проходят термическую обработку и герметично упакованы.

Ранее эксперт объяснила, как правильно выбрать консервы из тунца.

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