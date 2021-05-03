Блинкен рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Путиным на личной встрече

Президент США Джо Байден во время личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что американская сторона не стремится к обострению взаимодействия с РФ, но будет отвечать на те шаги страны, которые считает недружественными. Кроме того, по словам Блинкена, возможность более стабильных отношений США и России зависит от решения Москвы.

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что идея о встрече двух лидеров требует глубокого анализа.