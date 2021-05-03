Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Агутин объяснил слова о «плохой песне» Манижи для Евровидения

Анна Касаткина
19:49 03.05.2021
Певец отметил, что нужно постараться выжать на конкурсе максимально достойный результат.
Агутин объяснил слова о «плохой песне» Манижи для Евровидения
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
Читайте нас на:

Певец Леонид Агутин заявил, что его высказывание о «плохой песне» Манижи для Евровидения было понято превратно. Команду Первого канала, проводившую национальный отбор, артист при этом назвал «лучшей в стране».

Ранее Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» раскритиковал песню Манижи Russian Woman, отметив, что с профессиональной точки зрения речь идет об «очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе». Артист также добавил, что Следственному комитету стоило проверять не певицу, а систему - «как она туда попала».

«Превратное понимание сказанного - это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чем. Боюсь, что у них полно своих серьезных вопросов», - написал Агутин на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что сотрудничает с Первым каналом всю свою карьеру и считает, что это «телевизионная команда страны». При этом он уточнил, что не всегда сходится с коллегами во мнении, «на то есть рабочий процесс».

«Продюсер и редакция предоставили зрителю совершенно разные творческие полюса. Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат», - добавил Агутин, пожелав Маниже удачи на музыкальном конкурсе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи после обращения АНО «Ветеранские вести». По мнению представителей организации, композиция несет оскорбительный характер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:41 В стране и мире
Евросоюз выразил постпреду РФ протест из-за санкций против граждан ЕС
18:05 В стране и мире
Видео
Бушующее пламя: кадры пожара на екатеринбургской трассе после ДТП с грузовиками
17:06 В стране и мире
В МИД РФ заявили о готовности к шагам на пути к прекращению «санкционной войны» с Западом
14:08 В стране и мире
В МВД назвали сроки начала выдачи электронных паспортов во всех регионах РФ
13:02 В стране и мире
Видео
Путин поручил продлить программу кешбэка для туристов до конца года
Популярное
Популярное
Пользователям рассказали, с помощью какой функции можно ускорить работу смартфона
Видео
Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске
Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.