Агутин объяснил слова о «плохой песне» Манижи для Евровидения

Певец Леонид Агутин заявил, что его высказывание о «плохой песне» Манижи для Евровидения было понято превратно. Команду Первого канала, проводившую национальный отбор, артист при этом назвал «лучшей в стране».

Ранее Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» раскритиковал песню Манижи Russian Woman, отметив, что с профессиональной точки зрения речь идет об «очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе». Артист также добавил, что Следственному комитету стоило проверять не певицу, а систему - «как она туда попала».

«Превратное понимание сказанного - это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на "Евровидение"? И уж точно Следственный комитет здесь ни при чем. Боюсь, что у них полно своих серьезных вопросов», - написал Агутин на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что сотрудничает с Первым каналом всю свою карьеру и считает, что это «телевизионная команда страны». При этом он уточнил, что не всегда сходится с коллегами во мнении, «на то есть рабочий процесс».

«Продюсер и редакция предоставили зрителю совершенно разные творческие полюса. Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат», - добавил Агутин, пожелав Маниже удачи на музыкальном конкурсе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи после обращения АНО «Ветеранские вести». По мнению представителей организации, композиция несет оскорбительный характер.