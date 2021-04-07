Ургант пошутил по поводу проверки СК песни Манижи

Популярный телеведущий Иван Ургант прокомментировал в эфире Первого канала проверку Следственным комитетом песни Манижи, с которой певица представит Россию на Евровидении.

«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», – сказал шоумен.

Ведущий объяснил, что ведомство не могло поступить иначе и проигнорировать обращение, поэтому начало проверку.

Кроме того, Ургант предложил «подстраховаться» и прогнать песню Манижи «Russian woman» по базе ГИБДД, а также отправить в Роспотребнадзор, Кадастровую палату и Рыбнадзор.

Ранее СК РФ начал проверку песни Манижи после обращение редакции издания «Ветеранские вести». По их мнению, композиция несет оскорбительный характер.

«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие исполнители 41 страны.