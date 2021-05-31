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В китайской провинции Гуандун выявили вспышку COVID-19

Олеся Степакова
09:39 31.05.2021
Из-за обострения эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании сократили число полетов в административный центр провинции – город Гуанчжоу.
В китайской провинции Гуандун выявили вспышку COVID-19
© Фото: Isaac Wong, Keystone Press Agency, Globallookpress
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За прошедшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.

Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Помимо этого, в провинции выявлены три человека с бессимптомным течением COVID-19. По существующим правилам, бессимптомные больные в Китае фиксируются отдельно.

Из-за обострения эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании сократили число полетов в Гуанчжоу.

Днем ранее, по сообщениям СМИ, правительство китайского города Гуанчжоу перекрыло один из районов после резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Жителям пяти улиц было запрещено покидать свои дома. В районе закрыты рынки, детские сады и увеселительные заведения. Школы переведены на удаленный режим работы.

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