СМИ: в Китае перекрыли район города из-за вспышки коронавируса

Правительство китайского города Гуанчжоу перекрыло один из районов после резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Жителям пяти улиц было запрещено покидать свои дома. В районе закрыты рынки, детские сады и увеселительные заведения. Школы переведены на удаленный режим работы.

За прошедшую неделю в городе на севере от Гонконга было выявлено сразу 20 новых случаев заражения. По данным издания Global Times, в китайском минздраве отметили «быструю и сильную» распространяемость вируса. Людей, проживающих в соседних районах от места вспышки, призвали ограничить прогулки.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученые из института вирусологии в китайском Ухане сообщили о похожих на COVID-19 симптомах еще в ноябре 2019 года - до появления первой информации о вирусе. Это может свидетельствовать о его искусственном происхождении.