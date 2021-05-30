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СМИ: в Китае перекрыли район города из-за вспышки коронавируса

Алексей Курильченко
02:23 30.05.2021
В китайском Гуанчжоу перекрыт район из-за выявления распространения COVID-19.
СМИ: в Китае перекрыли район города из-за вспышки коронавируса
© Фото: Li He XinHua Globallookpress
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Правительство китайского города Гуанчжоу перекрыло один из районов после резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Жителям пяти улиц было запрещено покидать свои дома. В районе закрыты рынки, детские сады и увеселительные заведения. Школы переведены на удаленный режим работы.

За прошедшую неделю в городе на севере от Гонконга было выявлено сразу 20 новых случаев заражения. По данным издания Global Times, в китайском минздраве отметили «быструю и сильную» распространяемость вируса. Людей, проживающих в соседних районах от места вспышки, призвали ограничить прогулки.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученые из института вирусологии в китайском Ухане сообщили о похожих на COVID-19 симптомах еще в ноябре 2019 года - до появления первой информации о вирусе. Это может свидетельствовать о его искусственном происхождении.

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