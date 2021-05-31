В США в авиакатастрофе погиб актер из «Тарзана» и «Спасателей Малибу»

В США погиб актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте администрации округа Резерфорд.

Отмечается, что Лара скончался в результате авиакатастрофы с самолетом Cessna C501, который разбился в субботу, 29 мая. Он упал в воду на севере штата Теннесси. По какой причине это произошло, пока не сообщается.

Во время крушения погибли семь человек, в их числе и супруга актера Гвен Шамблин. Лара также известен по сериалам «Спасатели Малибу» и «Конан».