Число жертв крушения легкомоторного самолета в Теннесси увеличилось до семи

Правительство штата Теннесси официально объявило, что считает погибшими всех семерых пассажиров легкомоторного самолета Cessna, который упал в озеро Перси Прист вблизи города Нэшвилл. Ранее официально сообщалось об одном погибшем, а остальные шестеро считались пропавшими без вести.

«Мы продолжаем поиски жертв крушения самолета, однако судя по тому, как выглядит картина его крушения, они скорее всего не увенчаются успехом», - цитирует CNN брифинг полиции штата.

Власти пообещали, что дайверы продолжат до утра поиски тел пассажиров, однако найти людей живыми уже не представляется возможным. При этом в пресс-релизе для прессы уже распространен официальный список с именами и фамилиями погибших, которые находились на борту.

Самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Смирны и направлялся в международный аэропорт Палм-Бич во Флориду.