Глава России Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми, направленный на реализацию посланию Федеральному собранию. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет устанавливается в размере 100% от среднего заработка.

Более того, неполным семьям, где есть дети от восьми до семнадцати лет, назначаются ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это составляет 5,6 тысячи рублей. Эта норма начнет свое действие уже с 1 июля 2021 года.

Следующая поправка устанавливает ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, которые встали на учет в медицинские организации в связи с беременностью до 12 недель. Эта норма также начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Данный закон вступает в свою силу со дня его официального опубликования. Однако в том случае, если право на пособие беременным женщинам в ранние сроки возникло еще до 1 июля, его выплата будет осуществлена в порядке и размере, который был установлен до дня вступления закона в силу.