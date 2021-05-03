«Выстрел себе в ногу»: в Совфеде оценили идею пускать в ЕС только привившихся

Инициатива пускать в страны Евросоюза только привившихся туристов не принесет желаемого результата. Так считает сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах», - сказал он РИА Новости.

По словам Башкина, данная инициатива аналогична санкционной политике.

«Любые разумные страны не пойдут на это предложение», - уточнил сенатор.

Ранее Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Евросоюза. Оно предусматривает разрешение на посещение государств ЕС только тем, кто как минимум за две недели до поездки привился одной из вакцин, одобренных европейским регулятором.