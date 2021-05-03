В стране и мире Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам Анна Назайкина Порядок пересечения границ будет определяться самостоятельно странами-членами Европейского союза. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Европейского союза - это связано с улучшением ситуации с коронавирусом. ЕК рекомендовала разрешить въезжать тем туристам, которые привились одобренными в союзе препаратами за две недели до прибытия. «Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», - говорится в заявлении. Порядок пересечения границ будет определяться самостоятельно странами-членами Евросоюза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика