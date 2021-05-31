Врач назвал самую распространенную причину ожогов

Самая распространенная причина ожога у детей – это ожог кипятком. Об этом «Звезде» рассказал заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В.Очаповского Сергей Богданов.

«Когда родители пьют чай, чашку ставят на край стола, ребенок только начинает ходить, дергает за эту чашку. Вылить чашку чая на себя ребенку все равно, что взрослому ведро воды», – уточнил врач.

По его словам, в первую очередь, если ребенок обжегся, то необходимо место ожога поместить под холодную воду на 15 минут.

«Если его (ожог – Прим.ред.) сразу охладить, то ожог не углубляется», – уточнил Богданов.

После чего, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Если ожог небольшой, то врач назначит амбулаторное лечение, если площадь поражения большая, то ребенка, конечно, нужно госпитализировать, подчеркнул специалист.

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