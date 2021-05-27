Врач рассказал, как уберечься от ожогов на шашлыках

Жидкость для розжига - очень распространенная на сегодняшний день причина ожогов, особенно в весенне-летний период. О том, как не допустить ожогов при приготовлении шашлыка на природе, «Звезде» рассказал заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского Сергей Богданов.

«Люди уезжают на пикник, жарят шашлыки, берут эту жидкость. Как правило, люди уже чуть-чуть в пьяном состоянии находятся. Костер не загорелся, а жидкость эту они выливают. Жидкости есть двух видов. Одна жидкость - жидкая. У нее большое октановое число. Как в фильме "Крепкий орешек-2" - Брюс Уиллис самолет поджег внизу, бензин пошел по воздуху, и самолет взорвался», - объяснил эксперт.

Эта жидкость, отметил Богданов, загорается как бензин. С ней следует быть максимально осторожным. Если же пользоваться жидкостью для розжига, то лучше всего, по словам эксперта, использовать маслянистую - она загорается медленнее.

«Также эта жидкость, бывает, самовоспламеняется. Если она лежит в баночке на солнце, то она самовоспламеняется. Есть даже случаи, когда минеральная вода в пустой бутылке идет как увеличительное стекло и нагревается. В машинах бывают ожоги. Даже от обычного пластика, который как лупа работает», - рассказал эксперт.

Резюмируя, Богданов отметил, что жидкость для розжига - очень опасная вещь и лучше всего ей не пользоваться. Неправильное и небезопасное обращение с ней может привести к глубоким ожогам, которые потребуют пересадки кожи.