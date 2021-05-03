В стране и мире В Госдуме рассказали о работе над реализацией послания Путина Анна Касаткина По словам спикера Вячеслава Володина, обсуждение этого вопроса является приоритетом в работе думы. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Государственная дума в течение недели подготовит план исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации Послания Президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», - цитирует Володина сайт Госдумы. Он также подчеркнул, что обсуждение данного вопроса является приоритетом в работе думы. Ранее Путин утвердил перечень поручений, озвученных в ходе послания 21 апреля. Список состоит из 18 пунктов, в основном поручения относятся к правительству РФ и другим органам власти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика