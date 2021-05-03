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В Госдуме рассказали о работе над реализацией послания Путина

Анна Касаткина
18:41 03.05.2021
По словам спикера Вячеслава Володина, обсуждение этого вопроса является приоритетом в работе думы.
В Госдуме рассказали о работе над реализацией послания Путина
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Государственная дума в течение недели подготовит план исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации Послания Президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», - цитирует Володина сайт Госдумы.

Он также подчеркнул, что обсуждение данного вопроса является приоритетом в работе думы.

Ранее Путин утвердил перечень поручений, озвученных в ходе послания 21 апреля. Список состоит из 18 пунктов, в основном поручения относятся к правительству РФ и другим органам власти.

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