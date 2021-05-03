Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию.
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Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию.
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