Посол РФ рассказал, когда для россиян откроются курорты Египта

Курорты Египта откроются для россиян в ближайшие месяцы. Такую надежду выразил посол России Георгий Борисенко. По его словам, возобновление авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Борисенко заявил, что в настоящее время большинство работников туристической сферы как в Хургаде, так и в Шарм-эш-Шейхе сделали одну прививку от коронавируса. При этом, уточнил посол, ситуация с пандемией может стать непредсказуемой, как в Индии.

Дипломат добавил, что авиационные власти и органы безопасности уже провели комплекс всех необходимых мероприятий.

«Руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», - приводят слова Борисенко РИА Новости.

Напомним, что о возобновлении авиасообщения между Россией и египетскими курортами 23 апреля договорились президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.