В стране и мире В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» Олеся Степакова Фрагменты в ближайшее время будут эвакуированы из районов падения. Поисковые работы продолжаются. © Фото: roscosmos.ru Читайте нас на: В Алданском и Кобяйском районах Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», стартовавшей 28 мая с космодрома Восточный. «В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя. На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя», – цитирует РИА Новости пресс-службу правительства республики. Обнаруженные фрагменты в ближайшее время будут эвакуированы из районов падения. Поисковые работы продолжаются, уточнили в пресс-службе. Минувшей ночью британские спутники OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В текущем году это был уже третий запуск корабля с космодрома Восточный, девятый по счету - за все время его существования и седьмой пуск ракеты в рамках кампании OneWeb. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика