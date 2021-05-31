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В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Олеся Степакова
08:10 31.05.2021
Фрагменты в ближайшее время будут эвакуированы из районов падения. Поисковые работы продолжаются.
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
© Фото: roscosmos.ru
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В Алданском и Кобяйском районах Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», стартовавшей 28 мая с космодрома Восточный.

«В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя. На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя», – цитирует РИА Новости пресс-службу правительства республики.

Обнаруженные фрагменты в ближайшее время будут эвакуированы из районов падения. Поисковые работы продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Минувшей ночью британские спутники OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В текущем году это был уже третий запуск корабля с космодрома Восточный, девятый по счету - за все время его существования и седьмой пуск ракеты в рамках кампании OneWeb.

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