«Отличная вещь»: диетолог рассказал о пользе чеснока для здоровья

Чеснок является одним из самых полезных овощей с точки зрения диетологии. Об этом «Звезде» рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

«Чеснок, с точки зрения диетологии, вещь отличная. Как и многие приправы, он содержит много флавоноидов, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Второй момент - противовоспалительное действие - ему сейчас в диетологии уделяется большое внимание. В чесноке есть аллицин - это вещество обладает противовоспалительными свойствами и способностью улучшать микроциркуляцию крови. Иммунитет стимулирует», - рассказал Гинзбург.

Эксперт рассказал, что не все люди хорошо переносят едкость и жгучесть чеснока. Если все же хочется получить полезные вещества из этого овоща, то его можно «спрятать» в горячей пище.

Ранее Гинзбург рассказал про способность орехов благотворно влиять на здоровье человека. В первую очередь, отметил эксперт, орехи очень полезны для организма с точки зрения диетологии. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты.